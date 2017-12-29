Дмитрий Миронов поздравил ярославцев с наступающим Новым годом

До нового года остаются считанные дни. А значит - время принимать поздравления. Первое - от губернатора Дмитрия Миронова.

«Наступает новый год, каким он будет - зависит от каждого из нас, от нашего желания изменить жизнь к лучшему и самим стать чуть-чуть лучше, добрее друг к другу, внимательнее к своим близким. Нам всем необходимо участие, любовь и поддержка - именно это дает силы двигаться вперед и созидать. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом, пусть в ваших семьях царит мир и согласие. Счастья вам, радости и уверенности в завтрашнем дне. Пусть все задуманное сбудется. С новым 2018 годом!», - сказал Дмитрий Миронов - губернатор Ярославской области.