В Новогоднюю ночь синоптики обещают ярославцам небольшой снег

До нового года остается совсем немного времени, а погода пока не способствует праздничному настроению. Удастся ли в выходные дни покататься на коньках и поиграть в снежки? - узнала моя коллега Анна Харитонова. Аня, чего нам ждать от погоды в новогоднюю ночь?

В новогоднюю ночь синоптики, все-таки, обещают небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 градусов. Самым теплым днем недели станет 30 декабря. Днем обещают до +4. Кстати, последний раз также тепло в Ярославской области в декабре было 85 лет назад, в 1932 году. 1 января столбики термометров тоже покажут отметки выше нуля. Днем ожидается до +1 градуса. Временами небольшой снег, на дорогах гололед.