За сутки в Ярославле сбили несколько пешеходов

Четверо пострадавших. В Ярославле за сутки сбили сразу несколько человек. Всех на пешеходных переходах. На проспекте Октября под колеса маршрутки попал 10-летний мальчик, переходивший дорогу по сигналу светофора. Он получил травмы и сейчас нуждается в амбулаторном лечении. На улице Свердлова молодую девушку сбил при повороте водитель «Вольво». И тоже на «зебре». Обратилась в больницу и еще одна пострадавшая. Уже на Тутаевском шоссе. Серьезные травмы получила пенсионерка на проспекте Ленина. На пешеходном переходе она попала под колеса «КИА». Женщину госпитализировали.