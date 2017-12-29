В Ярославле подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление. В нем участвовали предприятия города, социальные учреждения и жители многоквартирных домов. Работы оценивались по нескольким критериям. Среди главных: оригинальность и соответствие новогодней тематике. Победителей определяли с помощью интерактивного голосования на сайте мэрии. Лидером среди объектов социальной сферы стал детский сад №47. Он набрал свыше пятисот голосов ярославцев.