В Ярославле стартовал турнир «Студёный лёд»

Хоккейные баталии в Ярославле. На Советской площади открылся турнир «Студеный лед». В нем примут участие 8 команд Ночной Хоккейной Лиги региона. Матчи состоятся при любой погоде. Каток на Советской площади оснащен специальным охлаждающим оборудованием и выдержит даже плюсовую температуру. Кроме турнира, в новогодние праздники пройдут открытые тренировки по фигурному катанию и хоккею, мастер-класс по шорт-треку. На ледовый корт можно и просто прийти покататься. Работает он бесплатно с 10 до 22 часов. Рядом оборудованы раздевалки и прокат коньков.

- На открытом льду всегда играть приятнее. Поэтому я всегда только за такие мероприятия.

- Настроение, конечно, новогоднее. Турнир пройдет замечательно. И, конечно, мы надеемся, что наши выиграют. И наш папа, и наша любимая команда «Торнадо».

- Мы очень рады, что в городе есть такое место, куда можно прийти с ребенком, погулять, провести время, попить кофе.