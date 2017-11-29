Ярославцы жалуются на перебои с льготными лекарствами

В Народный контроль «Вестей» обратились ярославцы. Жители, которым положены льготные лекарства от диабета и астмы, утверждают, что уже несколько дней не могут получить медикаменты в Поликлинике № 2. Здесь, по словам льготников, образовались огромные очереди из людей пожилого возраста.

«В октябре на 1 число уже не было больше половины списка в наличии. Людям предложили их дополучить 27–28 числа. Соответственно, кто выписывал вновь препараты, присоединился к тем, кто не дополучил в октябре»,— рассказала Елена Бугрова — социальный работник.

Как удалось выяснить «Вестям», сроки поставки были нарушены субподрядчиком. Об этом нашей съемочной группе сообщили в областном департаменте здравоохранения. Необходимые лекарства начали выдавать сегодня днем. А субподрядной организации теперь грозит штраф за нарушения условий контракта.