Совместный рейд участников проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» и Жилинспекции состоялся в Дзержинском районе Ярославля. Чаще всего здесь жители жалуются на текущие крыши, плохое состояние подъездов и подвалов. Их и осмотрели в первую очередь. В рейд отправились и участники предварительного голосования «Единой России», которое состоится 28 мая.

Освещая дорогу фонариками, участники рейда спускаются в подвал дома № 66 по Ленинградскому проспекту. Жители жаловались на сырость. Источник воды управляющая компания выявила, но устранить течь не может. Для ремонта стояка нужно попасть в квартиру, а её жители на даче.

— А телефон не отвечает?

— Берут, говорят мы не пустим никого, приезжать не хотим.

Пока управляющая компания пытается решить вопрос мирным путем, но в предписании муниципальной жилищной инспекции оговорены конкретные сроки исполнения. Времени не так много.

«Доступ нам не предоставляют, если так — придется выходить в суд»,— рассказала Марина Калачинская — заместитель директора управляющей компании Дзержинского района.

В настоящее время круг проблем, с которыми ярославцы обращаются в «Народный контроль» «Единой России», значительно расширился.

«Если мы недавно занимались ценами в магазинах, отслеживали динамику и рост, качество товаров, то на сегодняшний день — темы благоустройства дворов, ремонт дорог, гарантийные обязательства по дорогам»,— рассказал Алексей Таганов — региональный координатор проекта партии «Единая Россиия» «Народный контроль» — участник предварительного голосования «Единой России».

По данным муниципальной жилищной инспекции, чаще всего жители Дзержинского района жалуются на содержание крыш и подъездов.

«За 2017 год в в Жилинспекцию поступило более 1400 обращений от граждан и органов местного самоуправления. Более 400 от жителей Дзержинского района»,— отметила Екатерина Мусинова — начальник Муниципальной жилищной инспекции мэрии Ярославля.

Видимые дефекты кровли этого дома рабочие устранили. Покрытие заменили в нескольких местах.

— Крыша может протекать не в этом месте, может быть затекание в другом месте и по плитам, перекрытиям подтекает.

В настоящее время жители дома решают вопрос с капитальным ремонтом крыши, но пока он не сделан, латать кровлю придется управляющей компании. Под контролем.

Зоя Рыжкова, Николай Лебедев