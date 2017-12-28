В гости к воспитанникам ДЮЦ «Ярославич» пришел Дед Мороз

Праздник для юных творцов
«Очень замечательный праздник, веселый, заводной. Деткам очень нравится. Старшая дочка
В Детско-юношеском центре «Ярославич» есть
«Мы сумели приобрести стеклопакеты
«И есть еще одно пожелание
Праздник для юных творцов
«Очень замечательный праздник, веселый, заводной. Деткам очень нравится. Старшая дочка
В Детско-юношеском центре «Ярославич» есть
«Мы сумели приобрести стеклопакеты
«И есть еще одно пожелание
Архив с апреля 2014 года Расширенный поиск
Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)