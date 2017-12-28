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Четверг, 28 Декабрь 2017 21:52

В гости к воспитанникам ДЮЦ «Ярославич» пришел Дед Мороз

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Праздник для юных творцов и спортсменов. Дед Мороз пришел к воспитанникам Детско-юношеского центра «Ярославич». Он объединяет более двух тысяч ребят, которые развиваются в совершенно разных направлениях. В этом году открыли новое — робототехника. На елке в первую очередь поздравили самых юных воспитанников.

«Очень замечательный праздник, веселый, заводной. Деткам очень нравится. Старшая дочка у меня занимается в ритмопластике и в «Золотом ключике». И подрастающее поколение тоже будет сюда ходить»,— рассказала Светлана Сизинцева.

В Детско-юношеском центре «Ярославич» есть традиция — приглашать на новогодний праздник гостей. 4 года назад шефство над учреждением взял депутат Ярославской областной Думы Иван Парамонов. Вместе теперь не только отмечают праздники, но и реализуют различные проекты.

«Мы сумели приобрести стеклопакеты на всех этажах, а у нас их ни много ни мало, а 7. Это, конечно, и безопасность детей — видеонаблюдение, которое тоже находится на всех трех учебных зданиях»,— сообщила Елена Дубовик — директор Детско-юношеского центра «Ярославич».

«И есть еще одно пожелание от руководителя центра, чтобы в центре появился супер компьютер, чтобы на нем делать фильмы. Я надеюсь, что все у нас получится. Я надеюсь, что в следующем году все желания, которые вы загадали — сбудутся. Мира, добра и здоровья всем вам»,— сказал Иван Парамонов — депутат Ярославской областной Думы.

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