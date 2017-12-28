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Четверг, 28 Декабрь 2017 15:06

Областная избирательная комиссия и Общественная палата региона подписали соглашение о взаимодействии

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За предстоящими выборами президента будут следить независимые наблюдатели. Соответствующее соглашение о взаимодействии подписано между Областной избирательной комиссией и Общественной палатой региона.

Теперь помимо представителей от партий и кандидатов на избирательных участках появятся еще и независимые наблюдатели. Цель — сделать выборы более объективными и открытыми. На каждом избирательном участке, а их в регионе около 900, должен находиться один такой наблюдатель. Их список уже формируется в Общественной палате. Подписаны соглашения с Ассоциацией юристов, ветеранскими организациями и Ассамблеей народов России. Ставку делают и на молодежь.

«Мы уже предварительно договорились с Общественной палатой, что будут проводиться совместные обучающие мероприятия. Мы будем рассказывать, как выборы делаются с тем, чтобы наблюдатели были подготовлены к этой работе и понимали за чем следить, и что является нарушением, а что не является нарушением»,— пояснил Олег Захаров — председатель избирательной комиссии Ярославской области.

«Мы исходим, конечно, из того, чтобы это были не случайные люди. Нам важна их зрелость гражданская, понимание своей миссии, ответственность, понимание, что их слово и их действия в этот день будут очень много значить при принятии и при оценке выборов»,— отметил Сергей Березкин — председатель Общественной палаты Ярославской области.

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