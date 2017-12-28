Областная избирательная комиссия и Общественная палата региона подписали соглашение о взаимодействии

За предстоящими выборами президента будут следить независимые наблюдатели. Соответствующее соглашение
Теперь помимо представителей
«Мы уже предварительно договорились
«Мы исходим, конечно,
За предстоящими выборами президента будут следить независимые наблюдатели. Соответствующее соглашение
Теперь помимо представителей
«Мы уже предварительно договорились
«Мы исходим, конечно,
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