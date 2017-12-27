Итоги 2017: события культурной жизни региона

Более полусотни объектов для ремонта и реставрации и 600 миллионов рублей. Над реконструкцией исторического центра Ярославля трудились несколько сезонов. А средства на это пришли из бюджета московского в результате личной договоренности губернатора Дмитрия Миронова и мэра столицы — Сергея Собянина.

Кирилло-Афанасьевский мужской монастырь, откуда четыре века назад выступило ополчение Минина и Пожарского, первым вошел в список объектов реконструкции. Спасо-Пробоинская церковь монастыря обрела купола. Их изготовили мастера из Волгодонска. Каждую чешуйку крепили вручную. Кроме того укрепили фундамент построек, отреставрировали фасады. Работы, стоимостью в 87 миллионов рублей здесь начались еще в мае. И они первые, за последние 100 лет. Осталось восстановить монастырскую колокольню и фрагменты исторической мостовой.

Церковь Ильи Пророка — жемчужина исторического центра Ярославля. Состояние объекта еще в феврале оценила группа федеральных экспертов. А весной работы начались. Отремонтировали фасад памятника и ограду, отреставрировали фрески XVII века, установили новую подсветку и обновили живую изгородь в сквере у храма. Там же установили скульптурное панно с изображением Ярославля времен императрицы Екатерины II.

Масштабную реконструкцию провели в Демидовском сквере. Он был воссоздан по планировке XIX века, с привнесением современных элементов. В сквере высадили десять тысяч кустарников и сто молодых деревьев. Отремонтировали фонтан, оборудовали зоны отдыха, установили новую систему освещения.