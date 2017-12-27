Итоги 2017: события культурной жизни региона

Более полусотни объектов для ремонта
Кирилло-Афанасьевский мужской монастырь, откуда четыре века назад выступило ополчение Минина
Церковь Ильи
Масштабную реконструкцию провели
Ограда
Более полусотни объектов для ремонта
Кирилло-Афанасьевский мужской монастырь, откуда четыре века назад выступило ополчение Минина
Церковь Ильи
Масштабную реконструкцию провели
Ограда
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