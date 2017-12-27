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Среда, 27 Декабрь 2017 21:25

Итоги 2017: события культурной жизни региона

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Более полусотни объектов для ремонта и реставрации и 600 миллионов рублей. Над реконструкцией исторического центра Ярославля трудились несколько сезонов. А средства на это пришли из бюджета московского в результате личной договоренности губернатора Дмитрия Миронова и мэра столицы — Сергея Собянина.

Кирилло-Афанасьевский мужской монастырь, откуда четыре века назад выступило ополчение Минина и Пожарского, первым вошел в список объектов реконструкции. Спасо-Пробоинская церковь монастыря обрела купола. Их изготовили мастера из Волгодонска. Каждую чешуйку крепили вручную. Кроме того укрепили фундамент построек, отреставрировали фасады. Работы, стоимостью в 87 миллионов рублей здесь начались еще в мае. И они первые, за последние 100 лет. Осталось восстановить монастырскую колокольню и фрагменты исторической мостовой.

Церковь Ильи Пророка — жемчужина исторического центра Ярославля. Состояние объекта еще в феврале оценила группа федеральных экспертов. А весной работы начались. Отремонтировали фасад памятника и ограду, отреставрировали фрески XVII века, установили новую подсветку и обновили живую изгородь в сквере у храма. Там же установили скульптурное панно с изображением Ярославля времен императрицы Екатерины II.

Масштабную реконструкцию провели в Демидовском сквере. Он был воссоздан по планировке XIX века, с привнесением современных элементов. В сквере высадили десять тысяч кустарников и сто молодых деревьев. Отремонтировали фонтан, оборудовали зоны отдыха, установили новую систему освещения.

Ограда и фасады Губернаторского дома, здание Думы и еще десяток жилых домов, крепостные стены Спасо-Преображенского монастыря, дюжина улиц в зоне ЮНЕСКО — все это также вошло в список реконструкции. Как и новые адресные таблички, памятные знаки и обновленная тротуарная плитка в зоне ЮНЕСКО. Окончание работ в Ярославле отметили масштабным праздником. Кстати, на нем город обрел еще один не официальный гимн, автором которого стал Денис Майданов.

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