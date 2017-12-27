Дмитрий Миронов принял участие в заседании Госсовета под руководством Владимира Путина

Улучшение инвестиционного климата в регионах.Эта тема стала главной на заседании Госсовета под председательством Владимира Путина. В нем принял участие и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Напомним, одной из стратегических задач регионального Правительства является привлечение инвесторов и создание комфортных условий для бизнеса. По итогам года наш регион стал первым в ЦФО по индексу роста промышленного производства. В область пришли сразу несколько инвесторов. Заключены соглашения на 30 миллиардов рублей. Снижены административные барьеры для бизнеса. А три моногорода области — Тутаев, Ростов и Гаврилов-Ям, по итогам года получат статус территорий опережающего социально-экономического развития. А потенциальные инвесторы, соответственно, налоговые льготы.
«Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации Эл №ФС 77-59166 от 22.08.2014. Учредитель - Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК «Ярославия» - Мамонтова Ольга Сергеевна Email редакции: gtrk@yaroslavl.rfn.ru, Телефон редакции: 8 (4852) 28 09 30 Для детей старше 16 лет.