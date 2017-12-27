Купюры номиналом 200 и 2000 рублей поступили в Ярославскую область

В Новый год —с новыми банкнотами. Центробак сообщает: в ярославские кредитные учреждения поступил новые купюры номиналом 200 и2000 рублей.А это значит, что совсем скоро они появятся и в наших кошельках.
Напомним, они введены в обращение12 октябряи являются законным средством платежа. Размер двухсотрублевой банкноты аналогичен размеру банковских билетов в 50, 100 и500 рублей. Размер двухтысячной соответствует размеру 1000 и 5000. Из общего ряда их выделяет яркий цвет и дополнительная защищенность. Объекты для размещения на новых денежных знаках выбирали путем всеобщего голосования.
В результате на банкноте номиналом 200 рублей, основной цвет которой — зеленый, размещены символы Севастополя. На лицевойстороне — изображение памятника затопленным кораблям, на оборотной — вид на Херсонес Таврический. Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена в синем цвете. На её лицевой стороне изображен мост на остров Русский. На оборотной — космодром Восточный в Амурской области.
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