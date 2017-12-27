Купюры номиналом 200 и 2000 рублей поступили в Ярославскую область

В Новый год — с новыми банкнотами. Центробак сообщает: в ярославские кредитные учреждения поступил новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. А это значит, что совсем скоро они появятся и в наших кошельках.

Напомним, они введены в обращение 12 октября и являются законным средством платежа. Размер двухсотрублевой банкноты аналогичен размеру банковских билетов в 50, 100 и 500 рублей. Размер двухтысячной соответствует размеру 1000 и 5000. Из общего ряда их выделяет яркий цвет и дополнительная защищенность. Объекты для размещения на новых денежных знаках выбирали путем всеобщего голосования.