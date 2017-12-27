Они первыми приходят на помощь. Сегодня в России отмечают День спасателя. Сотрудники регионального МЧС подведут итоги работы и наградят лучших. В этом году отметят рекордное количество человек.
«Это 15 медалей «За спасение утопающих» и 5 «За отвагу на пожаре». Связано с высоким профессионализмом наших подразделений и с более активным участием населения и неравнодушных людей, которые не могут пройти мимо какой-то человеческой трагедии»,— рассказал Олег Бочаров — начальник главного управления МЧС России по Ярославской области.
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