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Среда, 27 Декабрь 2017 10:01

В России отмечают День спасателя

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Они первыми приходят на помощь. Сегодня в России отмечают День спасателя. Сотрудники регионального МЧС подведут итоги работы и наградят лучших. В этом году отметят рекордное количество человек.

«Это 15 медалей «За спасение утопающих» и 5 «За отвагу на пожаре». Связано с высоким профессионализмом наших подразделений и с более активным участием населения и неравнодушных людей, которые не могут пройти мимо какой-то человеческой трагедии»,— рассказал Олег Бочаров — начальник главного управления МЧС России по Ярославской области.

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