Воспитанники Гаврилов-Ямского дома-интерната побывали на новогоднем представлении в Дельфинарии

Мы уже начали дарить новогодние подарки. Совместно с Ярославским дельфинарием «Вести» устроили праздник для наших юных друзей. Несколько лет назад мы взяли шефство над воспитанниками Гаврилов-Ямского детского дома-интерната для особенных детей. И с тех пор поддерживаем добрые отношения и дарим друг другу тепло.

В новогодней кутерьме не отличить, кто пришел с родителями, а кого из детского дома привез автобус. И большой праздничный хоровод — один на всех. И волшебная музыка моря, которую от всего сердца дарят его обитатели, одинаково завораживают больших и маленьких.

«Мы всегда рады детям, а особенно рады особенным детям. Они заряжают нас своими улыбками и хорошим настроением, особенно в эти новогодние праздники»,— сказала Мария Маркова — сотрудник Ярославского дельфинария.

Кто сказал, что морские котики не умеют шутить, а трехсоткилограммовый морж Настя не умеет танцевать зажигательную самбу? Но на этом сюрпризы не закончились, и празднику, казалось, в этот особенный день для особенных ребят, не будет конца. Удовольствие от близкого общения получили и приглашенная и принимающая сторона.

«Ну, он такой гладкий, не описать ничем. Как шелк. Я бы стояла и никуда бы не отходила»,— поделилась Даша Анжурова — воспитанница Гаврилов-Ямского детского дома-интерната.

Новогодние праздники только начинаются, и эти ребята еще не раз загадают желание на ухо Деду Морозу. И если добрый волшебник очень постарается, все они обязательно сбудутся.