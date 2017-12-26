Воспитанники Гаврилов-Ямского дома-интерната побывали на новогоднем представлении в Дельфинарии

Мы уже начали дарить новогодние подарки. Совместно
В новогодней кутерьме
«Мы всегда рады детям,
Кто сказал, что морские котики
«Ну,
Новогодние праздники только начинаются,
— С Новым годом!
Мы уже начали дарить новогодние подарки. Совместно
В новогодней кутерьме
«Мы всегда рады детям,
Кто сказал, что морские котики
«Ну,
Новогодние праздники только начинаются,
— С Новым годом!
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