В Рыбинске заложили новое грузовое судно

Снова на волне. Сегодня современное грузовое судно заложили на «Верфи Братьев Нобелей» в Ярославской области, которой в этом году исполнилось 110 лет. Это первый шаг возрождения завода — последние годы он с трудом держался на плаву. Что позволило проложить новый курс узнавал Никита Мордовин.

Это дно сухогруза. Всего таких секций планируется 3. И длина судна составит 141 метр. По своим грузоподъемным качествам корабль будет уникальным. Он даст фору двум-трем судам старого образца. И новое поколение российских сухогрузов заложено именно в Ярославской области. Сегодня это актуально, как никогда.

«Сегодняшний флот, который обеспечивает перевозку тех же зерновых грузов из России, он очень старый. То есть, там средний возраст судов по разным типам от 35 до 45 лет. И этот флот до 2022 года, лет за 5, он уйдет»,— сообщил Геннадий Егоров — генеральный директор «Морского инженерного бюро – СПБ».

И тогда в строй встанут суда из Рыбинска. Сварщик Александр Янишевский — один из первых, кто приступил к работе над новым кораблем. А ведь были и другие времена, вспоминает он. В течение последних 5 лет заказов становилось все меньше. Объемы производства снизились.

«Ждали до последнего, что все-таки наш завод возродится, и мы, соответственно, начнем стабильно опять работать. Ну, вот и дождались этого момента»,— поделился Александр Янишевский — сварщик «Верфи братьев Нобель».

Новые корабли — совместный проект «Верфи братьев Нобель», завода «Вымпел», и концерна «Калашников». Закладка нового судна — настоящий праздник и для рабочих и для руководства. Ведь на развитие гражданского судостроения делают большие ставки.

«В 80-ых годах «Вымпел», Селиховская судоверфь и «Верфь братьев Нобелей» — это было один производственный комплекс. Теперь, концерн «Калашников» нас всех объединил. Мы работаем под флагом «Калашникова» над исполнением гособроронзаказа, расширяем линейку гражданских кораблей»,— рассказал Олег Белков — генеральный директор судостроительного завода «Вымпел».