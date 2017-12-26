В Рыбинске заложили новое грузовое судно

Снова
Это дно сухогруза. Всего таких секций планируется 3.
«Сегодняшний флот, который обеспечивает перевозку
И тогда
«Ждали
Новые
«В 80-ых годах «Вымпел», Селиховская судоверфь и «Верфь братьев
Сейчас все силы брошены
Снова
Это дно сухогруза. Всего таких секций планируется 3.
«Сегодняшний флот, который обеспечивает перевозку
И тогда
«Ждали
Новые
«В 80-ых годах «Вымпел», Селиховская судоверфь и «Верфь братьев
Сейчас все силы брошены
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