Губернаторский проект «Решаем вместе» продолжится в 2018 году

499 проектов программы «Решаем вместе» реализованы в области в уходящем году. Благоустройство дворов и парков, установка детских спортивных площадок, ремонт дорог, Домов культуры, газификация сел и деревень и многое другое. Еще больше предстоит сделать в 2018. На съезде муниципальных образований подвели итоги года в районах. Губернаторский проект решили продлить, как приоритетный.

«Президент России поручил Правительству страны в 18–22 годах сохранить на уровне текущего финансирования приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. И этот проект «Решаем вместе», также и по запросу жителей ЯО, мы будем реализовывать по 22 год включительно»,— рассказал Дмитрий Миронов — губернатор ЯО.

Глава региона поблагодарил за работу администрацию на местах. Некоторых глав районов и поселений он наградил знаками отличия. Поговорили и о задачах. В 2018-м к обсуждению проектов инициативного бюджетирования постараются привлечь больше жителей области. Также упор решено сделать на участие муниципальных образований в федеральных конкурсах. А для улучшения взаимодействия жителей и власти, в регионе будут создавать органы территориального общественного самоуправления.

«Мы завершили долгожданный проект реконструкции школы в Туношне, мы практически реализовали все мероприятия по программе «Решаем вместе», мы осуществили несколько крупных проектов по газификации»,— рассказал Николай Золотников — председатель правления Совета муниципальных образований ЯО, глава Ярославского МР.