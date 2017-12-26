Губернаторский проект «Решаем вместе» продолжится в 2018 году

499 проектов программы «Решаем вместе» реализованы
«Президент России поручил Правительству страны в
Глава региона поблагодарил
«Мы завершили долгожданный проект реконструкции школы
«Дворец культуры, который
499 проектов программы «Решаем вместе» реализованы
«Президент России поручил Правительству страны в
Глава региона поблагодарил
«Мы завершили долгожданный проект реконструкции школы
«Дворец культуры, который
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