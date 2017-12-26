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Вторник, 26 Декабрь 2017 18:29

Губернаторский проект «Решаем вместе» продолжится в 2018 году

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499 проектов программы «Решаем вместе» реализованы в области в уходящем году. Благоустройство дворов и парков, установка детских спортивных площадок, ремонт дорог, Домов культуры, газификация сел и деревень и многое другое. Еще больше предстоит сделать в 2018. На съезде муниципальных образований подвели итоги года в районах. Губернаторский проект решили продлить, как приоритетный.

«Президент России поручил Правительству страны в 18–22 годах сохранить на уровне текущего финансирования приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. И этот проект «Решаем вместе», также и по запросу жителей ЯО, мы будем реализовывать по 22 год включительно»,— рассказал Дмитрий Миронов — губернатор ЯО.

Глава региона поблагодарил за работу администрацию на местах. Некоторых глав районов и поселений он наградил знаками отличия. Поговорили и о задачах. В 2018-м к обсуждению проектов инициативного бюджетирования постараются привлечь больше жителей области. Также упор решено сделать на участие муниципальных образований в федеральных конкурсах. А для улучшения взаимодействия жителей и власти, в регионе будут создавать органы территориального общественного самоуправления.

«Мы завершили долгожданный проект реконструкции школы в Туношне, мы практически реализовали все мероприятия по программе «Решаем вместе», мы осуществили несколько крупных проектов по газификации»,— рассказал Николай Золотников — председатель правления Совета муниципальных образований ЯО, глава Ярославского МР.

«Дворец культуры, который мы будем открывать 29 перед Новым годом, кроме всего, нужно отметить, что это окружная — это 30 миллионов, которая была несколько лет проблемой города Углича. То есть весь транспорт шел через город, сейчас идет по окружной»,— отметил Анатолий Курицин — глава Угличского МР.

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