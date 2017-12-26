В Ярославле рабочие кладут асфальт прямо в снег

Выпал снег — самое время укладывать асфальт. Этой поистине русской примете решили последовать ярославские дорожники. На улице Чехова они сегодня старательно асфальтировали площадку прямо поверх снега. Мимо такого события очевидцы пройти не смогли, запечатлели процесс жаркой работы на мобильный телефон и выложили в сеть. Как долго продержится такая заплатка, сказать сложно. А мы проверим этот участок весной.

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