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Вторник, 26 Декабрь 2017 18:24

В Ярославле рабочие кладут асфальт прямо в снег

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Медиа

Выпал снег — самое время укладывать асфальт. Этой поистине русской примете решили последовать ярославские дорожники. На улице Чехова они сегодня старательно асфальтировали площадку прямо поверх снега. Мимо такого события очевидцы пройти не смогли, запечатлели процесс жаркой работы на мобильный телефон и выложили в сеть. Как долго продержится такая заплатка, сказать сложно. А мы проверим этот участок весной.

Если вы стали свидетелем важных и интересных событий, присылайте фото и видео на наш сайт vesti-yaroslavl.ru. Связаться с нами также можно с помощью приложений WhatsApp или Viber. Номер телефона 8-910-813-12-12. Все самое интересное мы покажем в программе «Мобильный репортер» в пятницу в 19.15 на телеканале «Россия 24».

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