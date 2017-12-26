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Вторник, 26 Декабрь 2017 11:52

«Локомотив» уступил «Ладе» в первом матче выездной серии

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«Локомотив» в первом матче выездной серии уступил предпоследней команде Восточной конференции. В Тольятти наш коллектив сразился с местной «Ладой». Хозяева открыли счет в конце первого игрового отрезка. Цифры на табло гости сравняли на экваторе встречи. Сработала связка двух Александров — Полунина и Кадейкина. Однако в дальнейшем за воротами Александра Мурыгина еще дважды загорался красный свет. А вот его визави, бывший голкипер «железнодорожников» Антон Красоткин отразил 33 броска и привел свою команду к победе. 3:1 — реабилитироваться за поражение ярославцы попытаются в Челябинске. В среду дружина Дмитрия Квартальнова сыграет с «Трактором» в заключительном для себя матче в уходящем году.

«С победой вашу команду. Я думаю, что она была заслуженная. Сегодня был какой-то всплеск, навал в третьем периоде, но, наверное, этого мало, одна шайба была забита. Не так хотели сыграть. Претензии есть, но они все на поверхности. Здесь надо было посерьезнее поработать»,— отметил Дмитрий Квартальнов — главный тренер ХК «Локомотив».

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