«Локомотив» уступил «Ладе» в первом матче выездной серии

«Локомотив» в первом матче выездной серии уступил предпоследней команде Восточной конференции. В Тольятти наш коллектив сразился с местной «Ладой». Хозяева открыли счет в конце первого игрового отрезка. Цифры на табло гости сравняли на экваторе встречи. Сработала связка двух Александров — Полунина и Кадейкина. Однако в дальнейшемза воротами Александра Мурыгина еще дважды загорался красный свет. А вот его визави, бывший голкипер «железнодорожников» Антон Красоткин отразил 33 броскаи привел свою команду к победе.3:1 — реабилитироваться за поражение ярославцы попытаются в Челябинске.В среду дружина Дмитрия Квартальнова сыграет с «Трактором» в заключительном для себя матче в уходящем году.
«С победой вашу команду. Я думаю, что она была заслуженная. Сегодня был какой-то всплеск, навал в третьем периоде, но, наверное, этого мало, одна шайба была забита. Не так хотели сыграть. Претензии есть, но они все на поверхности. Здесь надо было посерьезнее поработать»,— отметил Дмитрий Квартальнов — главный тренер ХК «Локомотив».
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