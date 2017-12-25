Заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая рассказала «Вестям» свою «снежную историю»

И мы продолжаем наши «Снежные истории». Сегодня своими воспоминаниями о главном зимнем празднике поделится заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая.
«Когда моей старшей дочери было 3 года, я на Почте России заказала услугу — письмо от Деда Мороза и посылкуот Деда Мороза. Мы идемс нейиз детского сада, я достаюиз почтового ящика квитанцию и говорю: «Соня, тебе пришла посылка». Она мнес таким серьезным видом: «Мне? Кто мне прислал посылку?». Подходит к стойке, дает тете квитанцию, и говорит: «Мне пришла посылка, мама сказала». И тетяиз кулуаров почты выносит огромную яркую коробку, на которойнаписано — подарок от Деда Мороза. И у меня ребенок торжественно шла домой и всем прохожим говорила: «Смотрите, мне Дед Мороз подарок принес, мне Дед Мороз подарок принес!» Ребенок уже вырос, старшая дочь — ей 12 лет.Конечно же, она не веритв Деда Мороза, но она эту историю помнит до сих пор. Почти 10 лет она каждый год вспоминает и говорит: «Мама, а помнишь, мне Дед Мороз прислал посылку?»,— рассказала Екатерина Троицкая — заместитель председателя Правительства Ярославской области.
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