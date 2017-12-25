В Москве завершился XVII Съезд партии «Единая Россия»

В Москве завершился 17 Съезд «Единой России». За два дня участниками партийного форума стали около 2,5 тысяч человек. Частью масштабного съезда стала делегация из Ярославской области, среди которых была и наша съемочная группа.

Подвести итоги работы партии за год уходящий и определить главные задачи развития на ближайшее будущее. Два дня форума — это непрерывные дискуссии делегатов и работа семи тематических площадок от экономики до культуры. На каждой из них представлены партийные проекты.

«Приняты несколько новаций, которые приводят к тому, чтобы они стали более крупными, более мощными. И их влияние на общественную экономическую жизнь в нашей стране было более существенным. Я думаю, что эти изменения произойдут и в Ярославской области»,— отметил Михаил Боровицкий — секретарь Ярославского регионального отделения партии «Единая Россия».

Делегаты съезда решили уменьшить количество партийных проектов до 14, чтобы оптимизировать работу. В Ярославской области в 2017 году работа шла по всем ключевым направлениям. Наибольшую поддержку получили шесть из них: «Городская среда», «Местный Дом культуры», «Театры малых городов», «Парки малых городов», «Театры — детям», «Детский спорт». Четыре из них стали частью Губернаторского проекта «Решаем вместе», который реализуется при поддержке партии. Благодаря этому в области отремонтировали 504 объекта на общую сумму почти 640 млн рублей.

«В первый день мы работали в рамках секции «Социальная политика». Очень много тем было затронуто, много интересных тем. Тема арендного жилья, тема повышения минимального размера оплаты труда, индексации бюджетникам тех, которых не коснулись майских указов Президента. Т.е. такая насыщенная дискуссионная площадка»,— рассказал Артём Тихонов — делегат съезда от Ярославской области.