В Москве завершился XVII Съезд партии «Единая Россия»

В Москве завершился
Подвести итоги работы партии
«Приняты несколько новаций, которые приводят
Делегаты съезда решили уменьшить количество партийных проектов до 14, чтобы оптимизировать работу.
«В первый день
В
В Москве завершился
Подвести итоги работы партии
«Приняты несколько новаций, которые приводят
Делегаты съезда решили уменьшить количество партийных проектов до 14, чтобы оптимизировать работу.
«В первый день
В
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