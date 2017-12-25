Несколько ДТП произошли в Ярославской области: есть погибшие и пострадавшие

Сразу несколько аварий с погибшими и пострадавшими за несколько дней. Так, в Переславском районе на трассе М8 около деревни Перелески произошло крупное ДТП. По сообщению областного УМВД, «Ниссан» по невыясненной пока причине выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями – «Форд», «Киа» и «Мерседес». На месте скончалась молодая девушка — пассажирка «Ниссана». Водитель этого автомобиля с тяжелыми травмами в больнице. Еще два человека получили увечья.

А в Ярославле на Октябрьском мосту мужчина на «Тойоте» выехал на «встречку» и врезался в «Ауди», а потом в автобус «ПАЗ». Ехавшие в нем люди не пострадали. А вот водитель «Ауди» погиб на месте ДТП. За состоянием сидевшего за рулем «Тойоты» сейчас наблюдают медики и правоохранительные органы. Мужчина задержан. Известно, что в момент аварии он был пьян, сообщают в областном УМВД. Возбуждено уголовное дело.