В Волге зафиксировали утечку нефтепродуктов. Но угрозы загрязнения воды нет. Как сообщают в природоохранной прокуратуре, сегодня возле Юбилейного моста, где раньше располагался, так называемый, сажевый завод, проводились несанкционированные земельные работы. В результате был поврежден канализационный коллектор, произошла утечка нефтепродуктов из дренажной системы.

На место выехали специалисты. Работу насосной станции приостановили. Ремонтная бригада Водоканала начала устранять повреждения. Сотрудники природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора взяли пробы воды и почвы. По словам специалистов, загрязнения были локальными, на момент осмотра утечки нефтепродуктов уже не было.