В Волге зафиксировали утечку нефтепродуктов.
На место выехали специалисты. Работу насосной станции приостановили. Ремонтная бригада Водоканала начала устранять повреждения. Сотрудники природоохранной прокуратуры
В Волге зафиксировали утечку нефтепродуктов.
На место выехали специалисты. Работу насосной станции приостановили. Ремонтная бригада Водоканала начала устранять повреждения. Сотрудники природоохранной прокуратуры
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