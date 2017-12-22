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Пятница, 22 Декабрь 2017 18:14

В Волге зафиксировали утечку нефтепродуктов

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В Волге зафиксировали утечку нефтепродуктов. Но угрозы загрязнения воды нет. Как сообщают в природоохранной прокуратуре, сегодня возле Юбилейного моста, где раньше располагался, так называемый, сажевый завод, проводились несанкционированные земельные работы. В результате был поврежден канализационный коллектор, произошла утечка нефтепродуктов из дренажной системы.

На место выехали специалисты. Работу насосной станции приостановили. Ремонтная бригада Водоканала начала устранять повреждения. Сотрудники природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора взяли пробы воды и почвы. По словам специалистов, загрязнения были локальными, на момент осмотра утечки нефтепродуктов уже не было.

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