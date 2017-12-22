В Ярославле написали самое большое письмо Деду Морозу. Сегодня стартовал четвертый форум Ассоциации студенческих спортивных клубов России. В столицу «Золотого кольца» прибыли более 300 участников из восьми федеральных округов. Одна из главных тем съезда — отечественные паралимпийцы и будущее наших спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Делегаты решили поддержать атлетов. На огромном полотне, длина которого почти 6 метров, а ширина более 4, свои пожелания оставили ученики Школ олимпийского резерва, подрастающее поколение паралимпийцев и студенты. Достижение делегаты зафиксировали, чтобы подать заявку в Книгу рекордов России. В программе форума — три образовательных дня. Для студентов будут работать площадки по менеджменту, пиару и организации массовых мероприятий.

«Ни одному человеку в России сегодня не безразлична та ситуация, которая сегодня есть. И Ярославская область, и город Ярославль, и студенчество, и наши ребята паралимпийцы — все, как одно целое вместе с паралимпийской сборной России»,— отметил Дмитрий Ведьмедев — заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодёжной политике Ярославской области.