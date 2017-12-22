60лет баннер

Актуальные темы

Пятница, 22 Декабрь 2017 18:07

В Ярославле написали самое большое письмо Деду Морозу

Ведущий 
Оцените материал
(1 Голосовать)

Медиа

В Ярославле написали самое большое письмо Деду Морозу. Сегодня стартовал четвертый форум Ассоциации студенческих спортивных клубов России. В столицу «Золотого кольца» прибыли более 300 участников из восьми федеральных округов. Одна из главных тем съезда — отечественные паралимпийцы и будущее наших спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Делегаты решили поддержать атлетов. На огромном полотне, длина которого почти 6 метров, а ширина более 4, свои пожелания оставили ученики Школ олимпийского резерва, подрастающее поколение паралимпийцев и студенты. Достижение делегаты зафиксировали, чтобы подать заявку в Книгу рекордов России. В программе форума — три образовательных дня. Для студентов будут работать площадки по менеджменту, пиару и организации массовых мероприятий.

«Ни одному человеку в России сегодня не безразлична та ситуация, которая сегодня есть. И Ярославская область, и город Ярославль, и студенчество, и наши ребята паралимпийцы — все, как одно целое вместе с паралимпийской сборной России»,— отметил Дмитрий Ведьмедев — заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодёжной политике Ярославской области.

«Самое главное, что студенты приезжают сюда узнать и узнают что-то новое, применяют все технологии, которые развивают студенческий спорт уже в своих вузах, своих студенческих спортивных клубах»,— сказал Дмитрий Головин — участник форума.

Прочитано 252 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Жуткий запах на всю улицу
12
0
0
Не вывозят мусор, мусорный потоп в ростовском районе
57
0
0
Ремонт дороги
36
2
0
не вывозят мусор
22
0
0
Все новости
Телефоны

banner viber new st

K4

NK

banner sanatorii

rtps

Билеты в кино

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан