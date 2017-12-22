В Ярославле написали самое большое письмо Деду Морозу. Сегодня стартовал четвертый форум Ассоциации студенческих спортивных клубов России.
Делегаты решили поддержать атлетов.
«Ни одному человеку
«Самое главное, что студенты приезжают сюда узнать
В Ярославле написали самое большое письмо Деду Морозу. Сегодня стартовал четвертый форум Ассоциации студенческих спортивных клубов России.
Делегаты решили поддержать атлетов.
«Ни одному человеку
«Самое главное, что студенты приезжают сюда узнать
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