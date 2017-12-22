Водителя автобуса, спасшего 38 школьников в ДТП под Ярославлем, посмертно наградили медалью

Сергей Блохин — водитель автобуса, который ценой собственной жизни спас 38 школьников, посмертно получил медаль «Спешите делать добро». Награду матери и жене погибшего в Москве вручила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Напомним, 8 ноября в Ростовском районе произошла серьезная авария: по версии следствия, грузовик выскочил со второстепенной дороги, пересек двойную сплошную и выехал на встречку. В это время там ехал автобус со школьниками из Екатеринбурга. Водитель автобуса заметил тяжеловес, ударил по тормозам и подставил себя под удар. В результате ДТП Сергей Блохин погиб, 16 детей получили травмы, но остались живы.