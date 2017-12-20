Депутаты обсудили ход реализации программ капитального ремонта и водоснабжения

Капремонт и водоснабжение по-новому. Сразу два законопроекта одобрили депутаты Комитета областной Думы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике. Вырастут ли платежи для жителей региона и когда ждать объединения Водоканалов? — выяснили «Вести».

Единая схема водоснабжения создана, но только четверть местных Водоканалов передали на баланс региона. Итоги года подвели на заседании профильного комитета Облдумы. Напомним, к 1 января 2018 все системы водоснабжения региона должны были объединиться вокруг двух госпредприятий — Южного и Северного водоканалов. Но в сроки уложились только Мышкинский, Пошехонский районы и город Рыбинск. Причины разные. Где-то годами не проводилась инвентаризация сетей, где-то не успели подготовить документы. Депутаты решили продлить на год процесс объединения Водоканалов. Отсрочка открывает и другие перспективы.

«Правительству дает возможность с одобрения Думы сформировать на будущий год программу развития водохозяйственного комплекса. Это будет отдельная программа, с которой можно будет выходить в Правительство Российской Федерации на софинансирование»,— сказал Виктор Волончунас — заместитель председателя Ярославской областной Думы.

А значит, в будущем появятся деньги на ремонт изношенных систем водозабора и канализации. Но главный вопрос в депутатской повестке — поправки в закон о капремонте. И главная из них — на год заморозить для жителей региона рост тарифов. Они останутся на уровне 6 рублей 37 копеек за квадратный метр. Кроме того, теперь жителям не надо выбирать, что отремонтировать в первую очередь.

«Либо водопровод, либо канализацию, либо систему теплоснабжения. Сегодня мы приняли решение, чтобы как минимум два вида работ при проведении ремонта инженерных систем обязательно проводились»,— отметил Александр Тарасенков — председатель Комитета по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике.

Изменения коснутся и жителей двухэтажных домов. Квартир в них мало, и необходимые средства на капремонт таких зданий собрать не успевают.

«Стоимость работ высокая, а площадь у дома достаточно небольшая. И размеров того взноса, что есть, просто не хватает, чтобы накопить»,— сказал Сергей Колесников — первый заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.