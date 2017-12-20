Депутаты обсудили ход реализации программ капитального ремонта и водоснабжения

Капремонт
Единая схема водоснабжения создана,
«Правительству дает возможность
А значит,
«Либо водопровод, либо канализацию, либо систему теплоснабжения. Сегодня
Изменения коснутся
«Стоимость работ высокая,
Правительство региона уже выделило
Капремонт
Единая схема водоснабжения создана,
«Правительству дает возможность
А значит,
«Либо водопровод, либо канализацию, либо систему теплоснабжения. Сегодня
Изменения коснутся
«Стоимость работ высокая,
Правительство региона уже выделило
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