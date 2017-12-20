В Ярославской области подвели итоги пилотного проекта «Школьное молоко»

В области подвели итоги пилотного проекта «Школьное молоко». Это часть национальной программы. В нашем регионе к ней подключились три школы Ярославля, в которых ученики младших классов с 1 сентября по 1 декабря каждый учебный день получали по 200 миллилитров ультра пастеризованного молока. Отмечу, национальный проект реализуется с 2005 года. В нем принимают участие уже 49 регионов. Главная цель — укрепление здоровья подрастающего поколения и возрождение привычки регулярно употреблять именно молоко, не заменяя этот продукт на его производные, например, сладкие йогурты.

— Дети совсем по-другому относятся к молоку. Участвуя в проекте, они придумывают стихи, разрабатывают свои программы. Они много узнают об этом продукте. И это говорит о том, что мы в дальнейшем будем растить здоровую нацию.

В пилотном проекте уже приняли участие 272 школьника. Итоги анкетирования родителей показали — детям нравится молоко. И все 100% взрослых не сомневаются в пользе такой ежедневной добавки в рацион. С сентября будущего года проект «Школьное молоко» планируется возобновить. Тем более, опыт других регионов уже показал его несомненную пользу.