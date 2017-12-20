В Ярославской области подвели итоги пилотного проекта «Школьное молоко»

В области подвели итоги пилотного проекта «Школьное молоко».
— Дети совсем
В пилотном проекте уже приняли участие
«Например, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики говорит
В области подвели итоги пилотного проекта «Школьное молоко».
— Дети совсем
В пилотном проекте уже приняли участие
«Например, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики говорит
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