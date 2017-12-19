В рамках проекта «Решаем вместе» жители одного из домов в Пошехонье отремонтировали двор

В Пошехонье отремонтировали придомовую территорию, которая долгие годы имела весьма неприглядный вид.
Благоустройство обошлось более чем
«Эта программа нам помогла.
«Огромный проект губернаторский «Решаем вместе», который перерос уже
В Пошехонье отремонтировали придомовую территорию, которая долгие годы имела весьма неприглядный вид.
Благоустройство обошлось более чем
«Эта программа нам помогла.
«Огромный проект губернаторский «Решаем вместе», который перерос уже
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