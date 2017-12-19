В рамках проекта «Решаем вместе» жители одного из домов в Пошехонье отремонтировали двор

В Пошехонье отремонтировали придомовую территорию, которая долгие годы имела весьма неприглядный вид. Это стало возможным благодаря участию в губернаторской программе «Решаем вместе» по созданию комфортной городской среды. После завершения всех работ, жители дома по улице Терешковой устроили праздник с песнями, играми, хороводами и Дедом Морозом.

Благоустройство обошлось более чем в миллион рублей — это средства федерального, регионального и муниципального бюджетов. Жители двора в стороне не остались — разбили цветники, оформили клумбы — весной высадят цветы.

«Эта программа нам помогла. Мы вошли в нее. Провели собрание, приняли решение о личном участии, что очень важно»,— поделился Николай Жижин.