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Вторник, 19 Декабрь 2017 21:30

В рамках проекта «Решаем вместе» жители одного из домов в Пошехонье отремонтировали двор

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В Пошехонье отремонтировали придомовую территорию, которая долгие годы имела весьма неприглядный вид. Это стало возможным благодаря участию в губернаторской программе «Решаем вместе» по созданию комфортной городской среды. После завершения всех работ, жители дома по улице Терешковой устроили праздник с песнями, играми, хороводами и Дедом Морозом.

Благоустройство обошлось более чем в миллион рублей — это средства федерального, регионального и муниципального бюджетов. Жители двора в стороне не остались — разбили цветники, оформили клумбы — весной высадят цветы.

«Эта программа нам помогла. Мы вошли в нее. Провели собрание, приняли решение о личном участии, что очень важно»,— поделился Николай Жижин.

«Огромный проект губернаторский «Решаем вместе», который перерос уже на сегодня в более масштабное мероприятие. И этот проект будет продолжаться и в следующем году на территории области. И уже благодаря президенту России, который поручил всем субъектам благоустроить самые отдаленные уголки нашей страны»,— рассказала Екатерина Троицкая — заместитель председателя Правительства Ярославской области.

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