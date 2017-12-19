Юные телезрители приняли участие в новогоднем конкурсе ГТРК «Ярославия»

Сегодня ГТРК посетили совсем юные телезрители. К нам в гости пришли воспитанники подготовительной группы Детского сада № 214. И не с пустыми руками. Они принесли новогодние поделки и поздравления, чтобы стать участниками конкурса, который объявили «Вести». В их числе — и внушительных размеров валенок, на котором ребята написали свои пожелания Дедушке Морозу.

«Ребятам всегда интересно что-то новенькое узнавать, а чтобы письмо Деду Морозу написать — это они всегда с удовольствием делают. Да, ребята? – Да»,— рассказала Светлана Лебедева — воспитатель подготовительной группы Детского сада № 214.

Впрочем, у вас еще есть время до 22 декабря, чтобы принять участие в новогоднем конкурсе «Вестей».

Мы ждем ваши работы по адресу: улица Богдановича, 20. В электронном формате поздравления можно отправить на наш сайт vesti-yaroslavl.ru.