Юные телезрители приняли участие в новогоднем конкурсе ГТРК «Ярославия»

Сегодня ГТРК посетили совсем юные телезрители.
«Ребятам всегда интересно
Впрочем,
Мы ждем ваши работы по адресу: улица Богдановича, 20.
Мы передадим все ваши послания Деду Морозу, а
Сегодня ГТРК посетили совсем юные телезрители.
«Ребятам всегда интересно
Впрочем,
Мы ждем ваши работы по адресу: улица Богдановича, 20.
Мы передадим все ваши послания Деду Морозу, а
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