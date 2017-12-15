В Переславле-Залесском подвели итоги конкурса «Летопись природы»

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Сотрудники национального парка «Плещеево озеро» вручают Саше
«Участвуем
Чувство ответственности
«Когда вот
«Летопись
«Прежде чем включиться
Природоохранная зона Плещеева озера ежегодно становится центром притяжения для школьников
Любить
Сотрудники национального парка «Плещеево озеро» вручают Саше
«Участвуем
Чувство ответственности
«Когда вот
«Летопись
«Прежде чем включиться
Природоохранная зона Плещеева озера ежегодно становится центром притяжения для школьников
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