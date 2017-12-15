В Переславле-Залесском подвели итоги конкурса «Летопись природы»

Любить и сохранять богатства природы. В Переславле-Залесском детей этому учат через общение с окружающим миром. Там подвели итоги конкурса «Летопись природы». Подробности далее.

Сотрудники национального парка «Плещеево озеро» вручают Саше и Артему очередную награду. Эти мальчишки давно свои для дендрологического отделения. Ведь собственную летопись природы братья ведут уже несколько лет. В этот раз ребята победили с невероятной совой из фамирана.

«Участвуем в конкурсах, делаем разные поделки. Сначала мы брали вот такой шар и на горячий утюг все приклеивали это»,— рассказал Александр Старостин.

Чувство ответственности за сохранение окружающего мира и интерес к нему ребятам прививает бабушка. В заповеднике «Плещеево озеро» эта семья проводит большую часть свободного времени.

«Когда вот с колясочкой еще ходили гуляли. Там птичка, там веточка красивая, там яблоки. Ведь это очень и очень красиво. Отдыхаешь и иногда просто от всего отстраняешься»,— поделилась Наталья Япишкина.

«Летопись природы» — название акции экологического воспитания, которую проводят в заповеднике уже несколько лет. Конкурс рисунков, фотографии — отдельная творческая номинация. Самые яркие моменты своего общения с миром природы эти ребята, и сотни других детей региона запечатлели в разных формах искусства. Именно так с самого юного возраста формируются основы правильного отношения к окружающей среде, говорят организаторы.

«Прежде чем включиться в этот конкурс, во-первых, они изучат материал, они посмотрят и увидят, то есть у них отложится что-то в голове интересное, они познают много нового, и они поймут, что это нужно сохранять. И через такие моменты, они познают природу, и в то же время получают призы и подарки от национального парка»,— рассказала Ольга Куликова — заместитель директора по развитию, начальник дендрологического отдела национального парка «Плещеево озеро».