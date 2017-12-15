В деревню Коромыслово Гаврилов-Ямского района пришёл газ

В Коромыслове
В этом проекте сошлись сразу несколько важных направлений. Целевая областная программа модернизации
«В
«Собирались деньги
На сегодня
«Правительство области будет продолжать софинансирование данных работ
В Коромыслове
В этом проекте сошлись сразу несколько важных направлений. Целевая областная программа модернизации
«В
«Собирались деньги
На сегодня
«Правительство области будет продолжать софинансирование данных работ
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