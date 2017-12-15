В деревню Коромыслово Гаврилов-Ямского района пришёл газ

В Коромыслове Гаврилов-Ямского района теперь можно забыть про печки и дрова. Сюда пришел газ. Торжественная церемония пуска состоялась сегодня. К межпоселковому газопроводу Шопша — Шалаево присоединили 35 домов.

В этом проекте сошлись сразу несколько важных направлений. Целевая областная программа модернизации и реформирования ЖКХ, инициативное бюджетирование, поддержка всех уровней власти. Заслуга в этом и каждого жителя деревни.

«В 2015 году в бюджет области были включены деньги на строительство этого газопровода. В 2016 году мы внесли поправку и сделали здесь разводящие сети по Коромыслово. В этом году мы тоже внесли поправку, и уже включена в программу газификация такого важного населенного пункта как Плещеево»,— рассказал Николай Бирук — председатель комитета по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству Ярославской областной Думы.

«Собирались деньги с деревни на проект низкого давления. Все жители согласились, спасибо им за это, что никто не отказался, поддержали. Поэтому нам хватило денег на проект»,— поделилась Капитолина Ледянкина — житель д.Коромыслово.

На сегодня в Гаврилов-Ямском районе газифицировано 38 населенных пунктов, в которых проживают 80% населения. И эта работа будет продолжена, подчеркивают в региональном Правительстве. Если в 2016 году в Ярославской области было построено порядка 49 километров газопроводных сетей, в 2017 году эта цифра увеличилась в 2 раза.