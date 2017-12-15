Большая пресс-конференция Владимира Путина собрала рекордное количество журналистов

Почти 4 часа вопросов и ответов. 13 большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина собрала рекордное количество журналистов. Среди них была и наша съемочная группа. О том, что осталось за кадром в следующем сюжете.

Три часа до начала пресс-конференции, а в Центре международной торговли уже многолюдно. Здесь представители российских информагентств, региональных СМИ и крупных зарубежных медиахолдингов.

«Главный вопрос о наших стратегических отношениях между Россией и Египтом. О строительстве атомной электростанции в Египте. И когда будет авиасообщение между странами»,— рассказал Абдельрахман Халед — главный редактор газеты «Акбар Эль Йом» (Египет).

На втором этаже в пресс-центре кто-то отправляет фотоотчеты, а кто-то в последний момент распечатывает плакаты.

«Вчера было некогда. Решили напечатать здесь. Надеемся, что сегодня удастся задать вопрос про переселение из аварийного жилья, потому что тульский регион — один из лидеров по количеству аварийного жилья»,— рассказала Екатерина Старцева — корреспондент телеканала «Первый Тульский».

У входа в зал — толпа. В ожидании начала пресс-конференции журналисты охотно делятся региональными проблемами. Сельское хозяйство, экология, ЖКХ, налоги — вопросов множество. Среди самым популярных — транспорт.

«Мы очень хотим, чтобы были более доступные авиабилеты, потому что летом, в отпускную кампанию, цена их достигает 60 тысяч рублей »,— поделился Артем Битков — шеф-редактор телеканала «Колыма Плюс».

Уже тринадцатый год подряд журналисты изобретают разные способы, чтобы привлечь внимание Президента. Плакаты на спине, мягкие игрушки, иконы, необычные костюмы.

«Я хочу пожелать всем коллегам, которые приехали, их здесь немало, чтобы все вопросы или проблемы, которые они озвучили, Владимир Владимирович, как главный волшебник страны, их решил»,— сказал Сергей Каюков — корреспондент газеты «За доблестный труд»(Калининград).

Мы подготовили плакаты и свой вопрос Президенту. Он касается сферы образования и профориентации. Постараемся занять лучшие места в зале и его задать.

Но это оказалось непросто. Пресс-конференция собрала рекордное количество журналистов. Аккредитацию прошли 1640 человек. Многие не надеялись на звездный час, но помощь получили.

«Владимир Владимирович, пожалуйста, посодействуйте в постановке на кадастровый учет 19 тысяч 788 гектаров. Те, которые не поставлены на учет. Из-за этого у нас бывают проблемы с оформлением земельных участков»,— сказал Сергей Мильвит — корреспондент информационного агентства «Прима Медиа».

«Что касается той проблемы, о которой вы упомянули, она действительно, судя по всему, имеет место. Она существует, потому что под видом реализации этого проекта выдаются земли, которые входят в лесной фонд, и выдаются земли, которые вообще входят в особо защищённые экологические зоны. Это абсолютно недопустимо, и с этим точно совершенно надо разобраться»,— ответил Владимир Путин – Президент РФ.