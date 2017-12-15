Большая пресс-конференция Владимира Путина собрала рекордное количество журналистов

Почти
Три часа
«Главный вопрос
На втором этаже
«Вчера было некогда. Решили напечатать здесь. Надеемся, что сегодня удастся задать вопрос про переселение
У входа
«Мы очень хотим, чтобы были более доступные авиабилеты, потому что летом,
Уже тринадцатый год подряд журналисты изобретают разные способы, чтобы привлечь внимание Президента. Плакаты
«Я хочу пожелать всем коллегам, которые приехали,
Мы подготовили плакаты
Но это оказалось непросто. Пресс-конференция собрала рекордное количество журналистов. Аккредитацию прошли
«Владимир Владимирович, пожалуйста, посодействуйте
«Что касается той проблемы,
Владимир Путин ответил на