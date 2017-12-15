Путешественник Федор Конюхов посетит Судостроительный завод «Вымпел» в Рыбинске

Федор Конюхов и директор компании, которая занимается разработкой морской архитектуры и дизайна парусных судов, сегодня приедут в Рыбинск. На Судостроительном заводе «Вымпел» с руководством предприятия они обсудят совместный проект. Напомним, что знаменитый путешественник планирует отправиться в очередное кругосветное плавание на судне, созданном именно в Рыбинске. На быстроходной яхте Федор Конюхов намерен участвовать в Кубке Жюля Верна и установить несколько мировых рекордов.