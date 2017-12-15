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Пятница, 15 Декабрь 2017 10:57

Путешественник Федор Конюхов посетит Судостроительный завод «Вымпел» в Рыбинске

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Федор Конюхов и директор компании, которая занимается разработкой морской архитектуры и дизайна парусных судов, сегодня приедут в Рыбинск. На Судостроительном заводе «Вымпел» с руководством предприятия они обсудят совместный проект. Напомним, что знаменитый путешественник планирует отправиться в очередное кругосветное плавание на судне, созданном именно в Рыбинске. На быстроходной яхте Федор Конюхов намерен участвовать в Кубке Жюля Верна и установить несколько мировых рекордов.
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