Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Рыбинск

Главный волшебник страны приедет в Ярославскую область. Дед Мороз из Великого Устюга приедет завтра в Рыбинск.

Напомним, там в субботу состоится девятое «Нашествие Дедов Морозов». Старт объявлен в 15 часов. Компанию нашему Деду Морозу составят коллеги из Германии, Финляндии, Италии, Франции и других стран. Пройдут они в окружении пневмофигур, ростовых кукол и ходулистов. Самые маленькие рыбинцы и родители примут участие в бэби-нашествии. Детский «транспорт» будет украшен в новогоднем стиле. Да и самих участников оденут в костюмы маленьких «Морозиков» и других сказочных персонажей. Гостей ждут новогодние угощения. Также вместе с Дедом Морозом участники зажгут огни на главной елке. А финалом праздника станет сказочный фейерверк. К слову, главный новогодний волшебник страны заглянет к нам еще раз. 27 декабря он приедет в Ярославль. В 14.30 его встретят на Советской площади праздничной программой.