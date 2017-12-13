Из посёлка Борок начал ходить прямой автобус до районного центра

До Нового Некоуза без пересадок.
В Борке проживают около
«На перекидных.
«Ни
Транспортную проблему жители Борка озвучили
«Был изменен 11-ый маршрут, существующий, действующий, сообщением
«В дальнейшем
До Нового Некоуза без пересадок.
В Борке проживают около
«На перекидных.
«Ни
Транспортную проблему жители Борка озвучили
«Был изменен 11-ый маршрут, существующий, действующий, сообщением
«В дальнейшем
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