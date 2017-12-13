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Среда, 13 Декабрь 2017 21:47

Из посёлка Борок начал ходить прямой автобус до районного центра

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До Нового Некоуза без пересадок. Из поселка Борок начал ходить прямой автобус до районного центра. Раньше добраться туда можно было, только совершив пересадку в поселке Шестихино. Дорога занимала много времени, а отправлялись рейсы в неудобные часы.

В Борке проживают около 2 тысяч человек. Многим каждый день в районный центр нужно ездить на работу. Востребован этот маршрут и для пациентов, которым требуется помощь врачей Некоузской центральной районной больницы.

«На перекидных. Пол восьмого на лацковском, а затем там идет волжский, на него пересаживались и ехали в Некоуз. А обратно на 12-часовом с Некоуза. Как бочки селедок»,— рассказала Валентина Пискарева.

«Ни в больницу, никуда не успеешь, ничего. А сейчас стал ходить, и он прямой рейс до Некоуза. Очень удобно»,— поделилась Татьяна Тюмина.

Транспортную проблему жители Борка озвучили на встрече с главой региона Дмитрием Мироновым. Совместными усилиями спустя несколько месяцев автобусное сообщение все же удалось наладить. Новый маршрут заработал с 1 декабря. Автобус совершает два рейса: утром — в Новый Некоуз, вечером — обратно. По понедельникам, средам и пятницам организован еще один дополнительный дневной рейс.

«Был изменен 11-ый маршрут, существующий, действующий, сообщением Воскресенкое — Шестихино. Данный маршрут теперь у нас существует с заездом в село Веретея и продлен до села Новый Некоуз. Также были дополнительно введены два вечерних рейса до поселка Волга и села Веретея»,— пояснила Наталья Данилова — руководитель Шестихинского АТП.

«В дальнейшем мы будем отслеживать ситуацию с пассажиропотоком, прислушиваться обязательно к мнению жителей и оптимально регулировать расписание движения»,— сообщил Иван Сигарев — заместитель главы Некоузского МР.

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