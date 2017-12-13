Из посёлка Борок начал ходить прямой автобус до районного центра

До Нового Некоуза без пересадок. Из поселка Борок начал ходить прямой автобус до районного центра. Раньше добраться туда можно было, только совершив пересадку в поселке Шестихино. Дорога занимала много времени, а отправлялись рейсы в неудобные часы.

В Борке проживают около 2 тысяч человек. Многим каждый день в районный центр нужно ездить на работу. Востребован этот маршрут и для пациентов, которым требуется помощь врачей Некоузской центральной районной больницы.

«На перекидных. Пол восьмого на лацковском, а затем там идет волжский, на него пересаживались и ехали в Некоуз. А обратно на 12-часовом с Некоуза. Как бочки селедок»,— рассказала Валентина Пискарева.

«Ни в больницу, никуда не успеешь, ничего. А сейчас стал ходить, и он прямой рейс до Некоуза. Очень удобно»,— поделилась Татьяна Тюмина.

Транспортную проблему жители Борка озвучили на встрече с главой региона Дмитрием Мироновым. Совместными усилиями спустя несколько месяцев автобусное сообщение все же удалось наладить. Новый маршрут заработал с 1 декабря. Автобус совершает два рейса: утром — в Новый Некоуз, вечером — обратно. По понедельникам, средам и пятницам организован еще один дополнительный дневной рейс.

«Был изменен 11-ый маршрут, существующий, действующий, сообщением Воскресенкое — Шестихино. Данный маршрут теперь у нас существует с заездом в село Веретея и продлен до села Новый Некоуз. Также были дополнительно введены два вечерних рейса до поселка Волга и села Веретея»,— пояснила Наталья Данилова — руководитель Шестихинского АТП.