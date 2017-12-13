Ярославцы жалуются на некачественную уборку тротуаров

Снег продолжает таять. Плюсовые температуры будут держаться в ближайшие дни. Тем временем, Ярославль превратился в большой каток. В Народный контроль «Вестей» поступает много жалоб на уборку тротуаров и дворов. «Вести» проехали по городу и оценили ситуацию.

Мелкими шажками, пытаясь удержать равновесие. Именно так в последние дни приходится передвигаться пешеходам. Но даже это не гарантирует, что вы доберетесь до места назначения целыми и невредимыми.

«Вот идем вдвоем и шаркаем ногами, и держимся друг за друга»,— поделились Галина Беляева и Игорь Беляев.

— А уж упадет — руку сломаешь и ногу!

«Падали даже, да! Идешь, оступишься и готово!»,— сказал Леонид Бабаев.

— Шла по проезжей части!

— Почему?

— А потому что боюсь упасть! Хоть бы посыпали песочком!

В травмпунктах уже есть пострадавшие. Но врачи говорят, что пока число обратившихся не превышает традиционного для этого времени года количества травмированных.

«В основном – вывихи, растяжения, ушибы мягких тканей, бывают и переломы, в основном, конечно, люди пожилого возраста»,— отметил Андрей Селезнев — травматолог-ортопед.

Вот и Галина Алексеевна в их числе. У женщины перелом голеностопа. На дорожников не жалуется. Говорит, сама не досмотрела.

«Я со снега пошла вроде как на тротуар, а там тонким льдом было покрыто, ну, видать, не досмотрела. Мне даже вот страшно теперь, если костыли снять, боюсь выходить теперь на улицу»,— поделилась Галина Артемьева.

Встретились нам и такие герои, которые не желают пасть жертвой гололеда. Они, как оказалось, идут на ухищрения.

«Видите в чем хожу, вот в таких этих! Иначе не пройти вообще!»,— сказала Галина Чернявская.

Снежные подковы или ледоходы — их мы нашли в первой попавшейся аптеке, стоят около трех сотен, надеваются тоже довольно легко. И предполагается, что с таким приспособлением, вы сможете одолеть любые горные перевалы нашего города. В магазине с кафелем на полу вас, конечно, не поймут — там вы расцарапаете весь пол, но на улице сцепление вполне приличное.

Причиной такой дорожной, а точнее сказать, пешеходной ситуации в мэрии видят капризную декабрьскую погоду.

«Тут и снега проходили, потом температура туда-сюда гуляет. Потом температура с плюса на минус — все течет. Ночью подмерзает. Поэтому, на сегодняшний день, ведутся активные работы по устранению скользкости на тротуарах»,— пояснил Сергей Тихомиров — замдиректора Агентства по Муниципальному заказу.

Об усиленной работе на придомовых территориях говорят и управляющие компании.

«Мы прислушиваемся даже к пожеланиям наших собственников, которые они нам оставляют в контактном центре. И кому-то песком посыпаем, а кому-то солью по их желанию»,— сказала Валерия Станюлис — руководитель пресс-службы управляющей компании.

Но найти довольных уборкой дворов и тротуаров жителей города сегодня нам не удалось.

— Ой, давайте я вам помогу лучше. Вы нам расскажите, как вы оцениваете уборку прилегающих территорий?

— Да как можно оценивать! Грязь и колдобины в нашем дворе.