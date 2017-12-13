Ярославцы жалуются на некачественную уборку тротуаров

Снег продолжает таять. Плюсовые температуры будут держаться
Мелкими шажками, пытаясь удержать равновесие. Именно так
«Вот идем вдвоем
— А уж
«Падали даже, да! Идешь, оступишься
— Шла по
— Почему?
— А потому что боюсь упасть!
В травмпунктах уже есть пострадавшие.
«В основном – вывихи, растяжения, ушибы мягких тканей, бывают
Вот
«Я
Встретились нам
«Видите
Снежные подковы или
Причиной такой дорожной,
«Тут
Об усиленной работе
«Мы прислушиваемся даже
Но найти довольных уборкой дворов
— Ой, давайте
— Да как можно оценивать! Грязь
Вот