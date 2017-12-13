Во Фрунзенском районе Ярославля возобновились работы на очередном долгострое

Стройка возобновилась.
Своя просторная квартира, где хватит места
«В одном подъезде было четыре этажа,
В строительство дома вложились
«Правительство области отработало
«У нас по документам выдано
Проблемы дольщиков
Стройка возобновилась.
Своя просторная квартира, где хватит места
«В одном подъезде было четыре этажа,
В строительство дома вложились
«Правительство области отработало
«У нас по документам выдано
Проблемы дольщиков
Архив с апреля 2014 года Расширенный поиск
Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)