Во Фрунзенском районе Ярославля возобновились работы на очередном долгострое

Стройка возобновилась. В Ярославле рабочие вернулись на долгострой во Фрунзенском районе. Дом должны были сдать еще в 2016 году. Почему этого не произошло, и как удалось решить проблему? — узнала Анна Харитонова.

Своя просторная квартира, где хватит места и маленьким, и взрослым — два года назад, покупая жилье, Кристина Морозова уже мечтала о скором переезде. Эту многоэтажку во Фрунзенском районе обещали сдать в 2016 году. Но новоселье на Новоселковской так и не состоялось. Рабочие исчезли с площадки в конце 2015 года, а семье Морозовых пришлось остаться жить в съемной квартире.

«В одном подъезде было четыре этажа, во втором — два этажа. Всем миром помогали, средства собирали — все в долгах»,— рассказала Кристина Морозова — дольщик.

В строительство дома вложились 56 дольщиков. Всего же новостройка рассчитана на 196 квартир. В отношении компании-застройщика, которая бросила объект, запущена процедура банкротства. Назначен внешний управляющий. К проблеме подключилось и областное Правительство. В результате удалось привлечь подрядную организацию и недавно строительство возобновилось.

«Правительство области отработало в процедуре внешнего наблюдения, с внешним управляющим, предыдущим генподрядчиком и сумели найти взаимоприемлемые условия. Работы были фактически возобновлены два месяца назад. Сегодня фактически по два этажа, можно сказать по три, у нас уже приросло»,— отметил Виктор Неженец — директор департамента строительства ЯО.

«У нас по документам выдано разрешение — декабрь 2018 года. И мы планируем в эти сроки завершить строительство. Для этого сформированы материальные ресурсы, людские ресурсы»,— сообщил Валерий Гусев — генеральный директор компании-подрядчика.