«Заслуженный коллектив народного творчества». Такое звание присвоено ансамблю танца «Счастливое детство».
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Среда, 13 Декабрь 2017 11:29
Ансамблю танца «Счастливое детство» присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества»Ведущий Юлия Мещерякова
«Заслуженный коллектив народного творчества». Такое звание присвоено ансамблю танца «Счастливое детство».
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