Ансамблю танца «Счастливое детство» присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества»

«Заслуженный коллектив народного творчества». Такое звание присвоено ансамблю танца «Счастливое детство». Этот год стал юбилейным для коллектива. «Счастливое детство» уже полвека выступает на сцене. В репертуаре насчитывается более шестидесяти номеров. В настоящее время в ансамбле обучаются танцам более 400 детей от 6 до 17 лет.