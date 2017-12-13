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Среда, 13 Декабрь 2017 11:29

Ансамблю танца «Счастливое детство» присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества»

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«Заслуженный коллектив народного творчества». Такое звание присвоено ансамблю танца «Счастливое детство». Этот год стал юбилейным для коллектива. «Счастливое детство» уже полвека выступает на сцене. В репертуаре насчитывается более шестидесяти номеров. В настоящее время в ансамбле обучаются танцам более 400 детей от 6 до 17 лет.

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