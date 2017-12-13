Ярославль стал площадкой для обсуждения задач современных школ

Подвести итоги года и обменяться опытом. Ярославль на три дня стал площадкой для обсуждения задач современных школ. Участниками научно-практической конференции стали около 600 педагогов, работников дополнительного образования. В программе: авторские семинары, мастер-классы, тренинги, дискуссии, мозговые штурмы. А на повестке самые актуальные темы: инклюзивное образование, кадровый потенциал, новые методики работы. Сегодня вопросы дополнительного образования обсудят на базе Детского технопарка «Кванториум».

«Для нас очень важно, что не только педагоги и руководители образовательных учреждений нашего региона участвуют в конференции, но и представители 20 регионов нашей страны также будут сегодня активными участниками»,— сказала Ирина Лобода — директор департамента образования Ярославской области. Сахаров