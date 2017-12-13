60лет баннер

Актуальные темы

Среда, 13 Декабрь 2017 11:27

Ярославль стал площадкой для обсуждения задач современных школ

Ведущий 
Оцените материал
(0 голосов)

Подвести итоги года и обменяться опытом. Ярославль на три дня стал площадкой для обсуждения задач современных школ. Участниками научно-практической конференции стали около 600 педагогов, работников дополнительного образования. В программе: авторские семинары, мастер-классы, тренинги, дискуссии, мозговые штурмы. А на повестке самые актуальные темы: инклюзивное образование, кадровый потенциал, новые методики работы. Сегодня вопросы дополнительного образования обсудят на базе Детского технопарка «Кванториум».

«Для нас очень важно, что не только педагоги и руководители образовательных учреждений нашего региона участвуют в конференции, но и представители 20 регионов нашей страны также будут сегодня активными участниками»,— сказала Ирина Лобода — директор департамента образования Ярославской области. Сахаров

Прочитано 39 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Не вывозят мусор, мусорный потоп в ростовском районе
44
0
0
Ремонт дороги
24
2
0
не вывозят мусор
21
0
0
Пожар заволгой, средний поселок.
60
0
0
Все новости
Телефоны

banner viber new st

K4

Билеты в кино

NK

rtps

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан