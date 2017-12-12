Сегодня День конституции. Нормативно-правовой акт
Не красный день календаря и
— День народного единства?
— День России.
— День Российской Конституции?
— Верно.
— А
— Ну, думаю,
А ведь многие люди, которых мы
«Законы Ярослава были, действительно, разумными. Положение женщины, которое фиксирует Закон Ярослава.
За несколько веков «Русскую правду» дополняли потомки князя.
«Аще убьет муж мужа, то мстите брату брата, люба отцу, люба
Закон фиксировал преступление
В числе них был
«Во всяком случае,
За это одного сослали