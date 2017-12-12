Сегодня День конституции. Нормативно-правовой акт в его последнем исполнении был принят в 1993 году. Но в разные эпохи было немало попыток создать универсальный документ, который бы упорядочил общественную жизнь. Некоторое участие в этом принял и Ярославль.

Не красный день календаря и не выходной. Но не менее важный для каждого россиянина. 12 декабря — что за день?

— День народного единства?

— День России. Ведь День России?

— День Российской Конституции?

— Верно.

— А на сколько вы знакомы со своими конституционными правами? По шакале от 1 до 10?

— Ну, думаю, на семь.

А ведь многие люди, которых мы с вами считаем земляками так или иначе в свое время были связаны со сводами правил, регламентирующих общественный порядок. Один из таких людей — Ярослав Мудрый. До него на Руси тоже было право, но не фиксированное. Именно Ярослав Мудрый, будучи новгородским князем в 1015 году разработал «Правду Ярослава».

«Законы Ярослава были, действительно, разумными. Положение женщины, которое фиксирует Закон Ярослава. Не было тогда ни в одном из государств»,— рассказала Виктория Марасанова — доктор исторических наук.

За несколько веков «Русскую правду» дополняли потомки князя. Один из сохранившиеся списков входит в кормчую книгу конца XV века, которая хранится в Ярославском музее-заповеднике.

«Аще убьет муж мужа, то мстите брату брата, люба отцу, люба сыну»,— процитировала Нина Грязнова — старший народный сотрудник методического отдела Ярославского музея-заповедника.

Закон фиксировал преступление и наказание. И со временем изменялся, все больше увеличивая сословное неравенство. Просвещенное общество века XIX требовало изменений. Законы множились и изменялись вместе с развитием общественной жизни. Потребность вернуться к Русской правде возникла в свое время у декабристов. По крайней мере, к старому названию. Свод предлагаемых ими правил общественного устройства предлагал монархию поменять на республику.

В числе них был и Владимир Алексеевич Мусин-Пушкин, поместье которого располагалось в Мологском уезде. В самом восстании декабристов граф не участвовал. Но состоял в Северном обществе.

«Во всяком случае, он посещал декабристский кружок. Второй, Эпофрадит Степанович жил в Санкт-Петербурге. И во время восстания декабристов привел на Сенатскую площадь морской экипаж»,— рассказал Олег Мусин-Пушкин — родственник графа.