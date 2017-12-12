В Ярославской области пройдет Общероссийский день приема граждан

К другим темам. В России сегодня отмечают День конституции. Нормативный правовой акт был принят всеобщим голосованием ровно 24 года назад. Сегодня в областном Правительстве и органах местного самоуправления по традиции состоится Общероссийский день приема граждан. Он проводится с 2013 года по поручению Президента. Время приема с 12 до20 часов.
Прием будут проводить в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт. Более подробную информацию можно узнать на сайте Правительства.
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