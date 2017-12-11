Ярославскую область посетил руководитель генсовета «Единой России» Андрей Турчак

Благоустройство российских улиц и дворов по программе «Городская среда» продолжится. Такое заявление сегодня сделал во время совещания в Переславле Андрей Турчак. Визит временно исполняющего обязанности секретаря Генсовета «Единой России» в Ярославскую область стал завершающим в его серии поездок по регионам страны.

За круглым столом — секретари областных отделений партии в ЦФО. Впереди съезд «Единой России» в Москве. И среди главных задач — улучшение взаимодействия между региональными отделениями, помощь в решении проблем и обмен лучшими практиками. представили и ярославский опыт.

«Региональное отделение провело хорошую подготовительную работу и по существу испытания боем. У нас была губернаторская кампания, и она прошла весьма успешно, кроме того, у нас были достаточно серьезные выборы в муниципалитет»,— рассказал Михаил Боровицкий — секретарь Ярославского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Ярославское отделение партии не живет от выборов до выборов. У Ярославской области есть свои проекты, которые вместе с партийными дают наибольший эффект. Программа по сельским домам культуры в регионе была запущена еще до старта проекта партии «Единая Россия», поэтому наша задача в условиях федерального бюджета на 2018 — плановый период 2019–2020 гг. выполнять эти работы качественно, в срок»,— отметил Андрей Турчак — временно исполняющий полномочия секретаря генерального совета партии «Единая Россия».

А в Ярославской области на 2018 год продлят проект «Решаем вместе». В этом году его реализацией занимались региональное Правительство и отделение партии. На ремонт почти 500 объектов было выделено 640 миллионов рублей. Есть и другие совместные задачи. Среди них — бюджет на будущий год.