Ярославскую область посетил руководитель генсовета «Единой России» Андрей Турчак

Благоустройство российских улиц
За круглым
«Региональное отделение провело хорошую подготовительную работу и по существу испытания боем.
«Ярославское отделение партии
А
«Региональный бюджет должен быть бездефицитным, и
Благоустройство российских улиц
За круглым
«Региональное отделение провело хорошую подготовительную работу и по существу испытания боем.
«Ярославское отделение партии
А
«Региональный бюджет должен быть бездефицитным, и
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