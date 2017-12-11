В селе Аббакумцево после реставрации открыли фамильный склеп Некрасовых

В селе Аббакумцево Некрасовского района состоялось торжественное открытие фамильного склепа Некрасовых после сложной реставрации. Строилась усыпальница поэта во второй половине 18 века. В ней были похоронены отец Николая Алексеевича Некрасова, первая жена его брата Фёдора и племянники. «Вести» уже рассказывали, что у этого объекта непростая судьба. Еще несколько лет назад склеп мог рухнуть в любой момент, фундаменты были почти уничтожены, а от росписей практически ничего не осталось. Реставраторы назвали восстановление фресок самым сложным этапом работы.

«Живопись обследована, она была в очень тяжелом состоянии. И мы полагаем, что она была выполнена тоже в 60 годы 19 века. И весьма вероятно, что выполнена нашими местными мастерами, возможно, это были Большесельские живописцы»,— рассказала Татьяна Васильева — заместитель директора по научной работе реставраторской мастерской.