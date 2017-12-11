60лет баннер

Актуальные темы

Понедельник, 11 Декабрь 2017 17:47

В селе Аббакумцево после реставрации открыли фамильный склеп Некрасовых

Ведущий 
Оцените материал
(0 голосов)

Медиа

В селе Аббакумцево Некрасовского района состоялось торжественное открытие фамильного склепа Некрасовых после сложной реставрации. Строилась усыпальница поэта во второй половине 18 века. В ней были похоронены отец Николая Алексеевича Некрасова, первая жена его брата Фёдора и племянники. «Вести» уже рассказывали, что у этого объекта непростая судьба. Еще несколько лет назад склеп мог рухнуть в любой момент, фундаменты были почти уничтожены, а от росписей практически ничего не осталось. Реставраторы назвали восстановление фресок самым сложным этапом работы.

«Живопись обследована, она была в очень тяжелом состоянии. И мы полагаем, что она была выполнена тоже в 60 годы 19 века. И весьма вероятно, что выполнена нашими местными мастерами, возможно, это были Большесельские живописцы»,— рассказала Татьяна Васильева — заместитель директора по научной работе реставраторской мастерской.

«Усыпальница Некрасова открывается в день рождения Николая Алексеевича Некрасова. Ярославская земля непосредственно связана с именем Некрасова»,— отметила Марина Васильева — директор департамента культуры Правительства ЯО.

Прочитано 62 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Не вывозят мусор, мусорный потоп в ростовском районе
43
0
0
Ремонт дороги
23
2
0
не вывозят мусор
20
0
0
Пожар заволгой, средний поселок.
59
0
0
Все новости
Телефоны

banner viber new st

K4

Билеты в кино

NK

rtps

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан