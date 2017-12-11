В селе Аббакумцево после реставрации открыли фамильный склеп Некрасовых

В селе Аббакумцево Некрасовского района состоялось торжественное открытие фамильного склепа Некрасовых после сложной реставрации. Строилась усыпальница поэта
«Живопись обследована, она была
«Усыпальница Некрасова открывается
В селе Аббакумцево Некрасовского района состоялось торжественное открытие фамильного склепа Некрасовых после сложной реставрации. Строилась усыпальница поэта
«Живопись обследована, она была
«Усыпальница Некрасова открывается
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