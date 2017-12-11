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Понедельник, 11 Декабрь 2017 14:52

Дятлы обосновались в центре Ярославля

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Медиа

Дятлы в городе. Именно так назвал свой фоторепортаж пользователь одной из соцсетей. Яркую пару пернатых он запечатлел в центре Ярославля на улице Максимова. Что интересно — дятлов не всегда удается увидеть даже в лесу. Так что эти снимки можно считать удачей и редкостью. С другой стороны — жилые кварталы — единственное место, где этим птицам ничто не угрожает. Их основные враги — ястребы, совы и куницы. Так что, возможно, в Ярославле гости искали не только пропитание, но и скрывались от хищников.

А если вы стали свидетелями ярких, важных или интересных событий, присылайте фото и видео на наш сайт vesti-yaroslavl.ru. И мы покажем ваши ролики в эфире. Напоминаем, что теперь связаться с нами можно в Viber или WhatsApp. Номер телефона 8-910-813-12-12.

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