Дятлы обосновались в центре Ярославля

Дятлы в городе. Именно так назвал свой фоторепортаж пользователь одной из соцсетей. Яркую пару пернатых он запечатлелв центре Ярославля на улице Максимова. Что интересно — дятлов не всегда удается увидеть даже в лесу.Так что эти снимки можно считать удачей и редкостью.С другойстороны — жилые кварталы — единственное место, где этим птицам ничто не угрожает.Их основныевраги — ястребы, совы и куницы.Так что, возможно, в Ярославле гости искали не только пропитание, но и скрывалисьот хищников.
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