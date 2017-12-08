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Пятница, 08 Декабрь 2017 20:03

В Дзержинском районе Ярославля проверили качество уборки снега

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Тротуары и проезжая часть должны быть очищены от снега полностью. Соблюдают ли эти требования управляющие организации Ярославля? Сегодня проверку провели в одном из самых многонаселенных районов — Дзержинском. Как отмечают в территориальной администрации, уборку дворов специалисты мониторят ежедневно. Более 500 многоквартирных домов здесь обслуживает Дзержинский Управдом. Во время сильных снегопадов дворники и техника на придомовых территориях начинают работать с 6 утра, отмечает подрядчик. А вот основная уборка проходит днем, когда во дворах нет автомобилей. Главные критерии чистой территории — беспрепятственный выход из подъездов, отсутствие наледи и снежных завалов на тротуарах и проезжей части.

«В настоящее время в ЦКУ у нас 308 дворников и 20 мастеров, которые в основном живут на своих участках. Живут как в прямом, так и в переносном смысле. То есть они знают всю проблематику района. Знают нюансы, где у нас снег складируется, каким образом лучше зачистить бордюрный камень, как лучше очистить выходы из подъездов»,— рассказала Екатерина Мусинова — глава территориальной администрации Дзержинского района.

«У нас 12 единиц техники. Это 80-е трактора и плюс один грейдер. Когда происходит большое наслоение снега на дорожное полотно и когда происходит колея, у нас есть навесное оборудование, как мы их называем, ледорубы. Это практически такая же как тракторная щетка, только вместо щетины там зубья»,— рассказал Михаил Зайкин — заместитель директора Центра клининговых услуг.

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