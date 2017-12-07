Судостроительные предприятия Ярославской области в 2017 году спустили на воду 39 судов

В 2017 году судостроительные предприятия области спустили на воду 39 единиц морской и речной техники. Объем отгруженной продукции в денежном выражении должен превысить 10 миллиардов рублей. Над каким проектами сейчас работают ярославские корабелы, выяснили «Вести».

В этих конструкциях пока трудно угадать очертания корабля. А вот рядом — совсем другая картина. Так выглядит буксир «Сергей Балк». Ярославский судостроительный завод работает над пятью такими судами по заказу Министерства обороны.

«У него усиленный корпус, мощный корпус, он может выходить в Мировой океан и ледового класса он. Этот проект раскрыл возможности завода довольно серьезно. И люди сами себе поверили, что это мы можем делать»,— рассказал Владимир Сайгаков — начальник корпусного производства ЯСЗ.

В работе и сторожевой корабль «Светляк». Ему предстоит охранять границы. На страже экологической безопасности встанут катера-бонопостановщики. Два из них заложили недавно. Несколько лет назад материалы и оборудование ярославский завод закупал за рубежом. Сейчас сотрудничает с отечественными производителями. Они, в основном, в Санкт-Петербурге и Москве. Но судостроители уверены — все необходимое можно выпускать и в нашей области. Об этом пойдет речь на заседании координационного совета по производственной кооперации в рамках Ярославского инвестиционного форума. Он состоится на будущей неделе.

«Если мы сделаем правильные шаги в этом направлении, то в течение двух — трех лет мы можем долю регионального производителя увеличить раза в полтора»,— сообщил Сергей Тихун — заместитель директора ЯСЗ по материально-техническому обеспечению.

Остальные предприятия этой отрасли тоже заинтересованы в формировании производственных цепей. Например, рыбинский «Вымпел». В конце октября здесь спустили на воду первое за много лет судно на подводных крыльях «Комета».

«Мы освоили у себя производство крыла из нержавейки, мы освоили новую клепку алюминия. Мы сегодня готовы, мы освоили технологии, и мы будем серийно строить морские и, я думаю, Ярославская область будет первой, кто закажет речную «Комету»,— рассказал Олег Белков — генеральный директор завода «Вымпел».