Судостроительные предприятия Ярославской области в 2017 году спустили на воду 39 судов

В
В этих конструкциях пока трудно угадать очертания корабля.
«У него усиленный корпус, мощный корпус,
В работе
«Если
Остальные предприятия этой отрасли тоже заинтересованы
«Мы освоили
При поддержке Правительства Ярославской области «Вымпел»
В
В этих конструкциях пока трудно угадать очертания корабля.
«У него усиленный корпус, мощный корпус,
В работе
«Если
Остальные предприятия этой отрасли тоже заинтересованы
«Мы освоили
При поддержке Правительства Ярославской области «Вымпел»
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