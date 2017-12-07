В новогоднюю ночь в Ярославле пройдет световое 3D-mapping шоу

Для ярославцев в новогоднюю ночь подарком станет уникальное архитектурное 3D-мэппинг шоу. Так называется технология, которая позволяет проецировать изображения на масштабные неровные поверхности. Например, на фасады домов. В данном случае, на здании Правительства области.
Гости отправятся в путешествие по истории Ярославского края области вместе с Ярославом Мудрым, Александром Невским, Федором Волковым и другими знаковыми для нашей земли героями. В новогоднюю ночь шоу начнется сразу после поздравления Президента России и боя курантов.
Сетевое издание "Государственный Интернет-Канал "Россия". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.