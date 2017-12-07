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Четверг, 07 Декабрь 2017 14:56

В новогоднюю ночь в Ярославле пройдет световое 3D-mapping шоу

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Медиа

Для ярославцев в новогоднюю ночь подарком станет уникальное архитектурное 3D-мэппинг шоу. Так называется технология, которая позволяет проецировать изображения на масштабные неровные поверхности. Например, на фасады домов. В данном случае, на здании Правительства области.

Гости отправятся в путешествие по истории Ярославского края области вместе с Ярославом Мудрым, Александром Невским, Федором Волковым и другими знаковыми для нашей земли героями. В новогоднюю ночь шоу начнется сразу после поздравления Президента России и боя курантов.

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