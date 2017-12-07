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Четверг, 07 Декабрь 2017 14:49

Сотрудники ГИБДД и судебные приставы провели совместный рейд в Ярославле

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Должников ловят на дорогах. Судебные приставы с сотрудниками ГИБДД отправились в совместный рейд. Машины останавливали у Московского вокзала. А наличие неоплаченных штрафов выясняли через компьютерную базу данных. Выявляли в ходе рейда в основном нарушителей правил дорожного движения. В частности, остановили автомобиль, владелица которого была лишена прав за езду в нетрезвом виде. За рулем оказался ее зять — тоже должник.

В настоящее время в службе судебных приставов около 2000 исполнительных производств по неоплаченным штрафам за пьяное вождение. Общая сумма штрафов — 48 миллионов рублей. Совместные с ГИБДД рейды станут регулярными.

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