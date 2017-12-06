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Среда, 06 Декабрь 2017 22:43

Презентация стартапов в сфере медицины — основная тема «Ярославского инновационного форума»

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Медиа

Презентация стартапов в сфере медицины — основная тема инновационного форума. Он пройдет в Ярославле на будущей неделе. Над одним из проектов, который будет там представлен, работает аспирант Илья Яичков.

«У нас в центре ведется разработка инновационного лекарственного препарата для лечения ревматоидного артрита- заболевания суставов»,— рассказал Илья Яичков — аспирант кафедры клинической фармакологии ЯГПУ.

«Он как раз исследует то, что называется биоэквивалентность, то есть это дозозависимый эффект и влияние на биологические объекты»,— сказал Алексей Павлов — ректор ЯГМУ.

Если препарат пройдет клинические исследования, то он может стать эффективным лекарством для людей, страдающих ревматоидным артритом, считают специалисты. Однако не все разработки в итоге находят практическое воплощение. Развитию фармацевтического кластера способствуют власти, помогая, в частности, в создании малых инновационных предприятий.

«Структура региональной корпорации МСП максимально помогает инновационным стартапам выходить на грантовые поддержки, выходить на венчерные компании, максимально находить для себя возможности найти стратегического инвестора»,— сообщила Галина Пенягина — директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области.

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