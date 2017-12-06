Презентация стартапов в сфере медицины — основная тема инновационного форума. Он пройдет в Ярославле на будущей неделе. Над одним из проектов, который будет там представлен, работает аспирант Илья Яичков.

«У нас в центре ведется разработка инновационного лекарственного препарата для лечения ревматоидного артрита- заболевания суставов»,— рассказал Илья Яичков — аспирант кафедры клинической фармакологии ЯГПУ.

«Он как раз исследует то, что называется биоэквивалентность, то есть это дозозависимый эффект и влияние на биологические объекты»,— сказал Алексей Павлов — ректор ЯГМУ.

Если препарат пройдет клинические исследования, то он может стать эффективным лекарством для людей, страдающих ревматоидным артритом, считают специалисты. Однако не все разработки в итоге находят практическое воплощение. Развитию фармацевтического кластера способствуют власти, помогая, в частности, в создании малых инновационных предприятий.