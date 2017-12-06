Зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин вручил награды сотрудникам рыбинского «ОДК-Сатурн»

Сегодня на оперативном совещании у Дмитрия Рогозина, в работе которого принял участие и глава региона Дмитрий Миронов, государственные награды вручили лучшим работникам рыбинского «ОДК-Сатурн». Предприятие успешно освоило производство корабельных газотурбинных двигателей. Это не просто оборудование нового поколения. Фактически «Сатурн» за несколько лет с нуля создал новую отрасль отечественной промышленности, подчеркнул во время совещания глава региона Дмитрий Миронов. Развитие российской базы морского газотурбостроения реализуется в рамках программы импортозамещения. Раньше такие двигатели закупали в Украине. Теперь производство налажено и в Ярославской области.

«Это совершенно новая компетенция. И та задача, которая была поставлена Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным была выполнена. И Президент лично дал старт испытаниям этого нового газотурбинного агрегата»,— сказал Дмитрий Миронов — губернатор Ярославской области.