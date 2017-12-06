Ярославцы завоевали медали на Кубке Европы по лыжной акробатике в Финляндии

Ярославцы завоевали медали на прошедшемв Финляндии Кубке Европы по лыжной акробатике. В соревнованияху женщин второй результат показала Любовь Никитина. Ее брат Станислав стал третьим среди мужчин. Также бронзовой медалью отметился Илья Буров. В ближайшее время наша сборная отправится в Китай.В поднебесной фристайлисты выступят на двух этапах Кубка мира.
«Результат, он как бы,не плохой, и я не скажу, что очень хороший. На данный момент, в принципе, другая задача стоит. Вся подготовка нацелена на Кубки мира и Олимпийские игры. Поэтому сейчас программа была немножко не та, которая должна быть. Потому что, сами понимаете, идёт процесс доведения спортсменов на пиковую форму именно к основнымстартам»,— отметил Александр Понгильский — президент Федерации фристайла Ярославской области.
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