Ярославцы завоевали медали на Кубке Европы по лыжной акробатике в Финляндии

Ярославцы завоевали медали на прошедшем в Финляндии Кубке Европы по лыжной акробатике. В соревнованиях у женщин второй результат показала Любовь Никитина. Ее брат Станислав стал третьим среди мужчин. Также бронзовой медалью отметился Илья Буров. В ближайшее время наша сборная отправится в Китай. В поднебесной фристайлисты выступят на двух этапах Кубка мира.

«Результат, он как бы, не плохой, и я не скажу, что очень хороший. На данный момент, в принципе, другая задача стоит. Вся подготовка нацелена на Кубки мира и Олимпийские игры. Поэтому сейчас программа была немножко не та, которая должна быть. Потому что, сами понимаете, идёт процесс доведения спортсменов на пиковую форму именно к основным стартам»,— отметил Александр Понгильский — президент Федерации фристайла Ярославской области.